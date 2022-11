Des vols directs entre Tel-Aviv et Doha pendant la Coupe du monde

Agences- Grâce à des vols directs spéciaux entre Tel-Aviv et Doha (alors qu’Israël et le Qatar n’ont pas de relations diplomatiques), les fans Israéliens et Palestiniens détenteurs de tickets nominatifs (liés à une carte spécifique de supporters, indispensable pour voyager et demandée par 3 900 Israéliens et 8 000 Palestiniens) pourront assister aux matches correspondants de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre).

La FIFA n’a toutefois pas précisé si l’accord s’appliquait à tous les résidents palestiniens. Par ailleurs, le Premier Ministre israélien, Yair Lapid a précisé dans une déclaration officielle qu’après plusieurs mois de négociations, un accord avait été trouvé concernant « l’ouverture au Qatar d’un bureau permettant d’aider les supporters voyageant pour la Coupe du monde en provenance d’Israël. »