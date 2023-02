L’Espérance se loupe à Tataouine ! L’ESS en échec, le CA enchaine et condamne l’ASR

L’Etoile du Sahel a concédé le nul (0/0) sur le terrain du CS Chebba alors que le Stade Tunisien est allé s’imposer à Bizerte contre le CAB (1/2). D’autre part, l’Espérance a raté la victoire à Tataouine (2/2).

Dans le groupe B, le Club Africain continue à enchainer les résultats positifs. Ce dimanche, c’est Garreb qui a offert la victoire aux Rouges et Blancs contre l’AS Rejiche à la 98ème minute alors que l’US Monastir a concédé la défaite (0/1) sur son terrain contre l’US Ben Guerdane.

Classement

Groupe A :

1- Etoile S. Sahel 29 pts (13j) (Qualifiée en play-off)

2- Espérance S. de Tunis 28 pts (13j) (Qualifiée en play-off)

3- US Tataouine 18 pts (13j) (Qualifiée en play-off)

4- ES Hammam Sousse 14 pts (13j)

5- Club Sportif Sfaxien 13 pts (13j)

6- Stade Tunisien 13 pts (13j)

7- Club A. Bizertin 13 pts (13j)

8- CS Chebba 11 pts (13j)

Groupe B :

1- US Monastir 26 pts (13j) (Qualifiée en play-off)

2- US Ben Guerdane 26 pts (13j) (Qualifiée en play-off)

3- Olympique de Béja 24 pts (13j) (Qualifié en play-off)

4- Club Africain 21 pts (13j) (Qualifié en play-off)

5- AS Soliman 16 pts (13j)

6- Etoile S. Métlaoui 16 pts (13j)

7- Olympique Sidi Bouzid 9 pts (13j)

8- AS Rejiche 6 pts (13j) (Relégué en Ligue 2)