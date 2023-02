Tunisie : La pluviométrie des dernières 24 heures dans 14 gouvernorats

Une pluviométrie variable a été enregistrée les dernières 24 heures dans différentes régions du pays, dont les quantités sont plus ou moins modestes, devant être plus significatives, d’ici les prochaines heures, au vu des précipitations qui sont en train de s’abattre sur nos contrées au Nord, au centre et au Sud.

Les quantités les plus importantes ont été ainsi enregistrées à Amdoun (gouvernorat de Béjà), avec 18 millimètres.

A Bizerte, les précipitations varient entre 2 mm à Ghar el-Meleh, 3 mm à Alia, idem à Utique, 9mm à Sejnane, 10 à Utique…

A Nabeul, on a enregistré 9 mm à Kélibia, et 2 millimètre dans la délégation portant le même nom.

A Tunis, il est tombé 3 mm à Tunis-Carthage, et 6 à Sidi Bou Saïd. A Ben Arous, c’est l’agglomération d’Hammem-Lif qui était le mieux arrosée avec 11 millimètres, suivie de Radès, 8 mm, idem pour Boumhal, Khelidia, 5 mm, etc.

Zaghouan, Jendouba, Siliana, le Kef, Monastir, Mehdia, Kasserine, Gafsa et Kébili…ont été diversement pourvus en pluies ces dernières 24 heures.

