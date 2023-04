110 Tunisiens, en majorité de hauts cadres au Soudan, où les combats font rage

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger a eu hier, dimanche 16 avril, une conversation téléphonique avec la mission diplomatique tunisienne à Karthoum, pour s’enquérir de la situation de la colonie tunisienne au Soudan, face aux dernières évolutions dans ce pays frère.

Le ministre a appelé les membres de la mission à la nécessité de maintenir un contact permanent avec les ressortissants tunisiens, et à leur venir en aide, si nécessaire, indique le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Il a, par ailleurs, recommandé la vigilance, en viellant, dans la mesure du possible, à la sécurisation du siège de la mission diplomatique à Khartoum.

La colonie tunisienne au Soudan compte 110 membre, en majorité des cadres supérieurs au sein des organisations régionales et internationales, selon le ministère.

Les combats entre l’armée et les forces de soutien rapides (milice paramilitaire) qui s’étaient déclenchés samedi au Soudan, ont fait, selon un dernier bilan annoncé dimanche, 97 morts parmi les civils.

La Tunisie avait exprimé, auparavant, sa « profonde préoccupation » envers l’évolution de la situation sécuritaire dans ce pays, appelant les parties en conflit à « la désescalade et à la retenue », en faisant valoir « la voix de la raison et le dialogue en vue de désamorcer la crise, et de préserver la stabilité du Soudan ».