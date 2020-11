12 % des Tunisiens ont contractÃ© le Coronavirus, et 19 gouvernorats au-dessus du niveau dâ€™alerte (ministre)

12 % des Tunisiens ont contracté le Coronavirus, et 19 gouvernorats au-dessus du niveau d’alerte (ministre)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré ce mercredi 25 novembre que 12 % des Tunisiens ont contracté le coronavirus.

Lors d’une conférence de presse à la Kasbah, consacrée à l’évolution de la situation épidémiologique, le ministre a fait état du maintien, suite à une décision du comité scientifique, des mesures annoncées pour endiguer la propagation du covid-19.

Il a laissé supposer un nouveau rebond de l’épidémie, voire un pic les prochains mois : décembre, janvier, a fortiori s’il y a un relâchement en matière de respect des protocoles sanitaires.

Il a expliqué que la situation actuelle ne permet pas d’alléger les mesures de prévention, notamment celles liées à la prière du vendredi et aux horaires de fermeture des cafés, annonçant la création de commissions sectorielles pour évaluer la situation dans tous les secteurs, et déterminer les mesures pouvant être révisées, soit vers l’allègement ou le durcissement.

Faouzi Mehdi a, également, indiqué que la moyenne de propagation du virus a atteint les 14 derniers jours 135 cas pour 100 000 habitants. 19 gouvernorats sont au-dessus du niveau d’alerte soit 100 cas pour 100 mille habitants, a-t-il dit.

Arrivée du premier lot des vaccins le 2ème tirmestre 2021

Le directeur de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a déclaré, quant à lui, que 13 vaccins à travers le monde, en sont aux derniers essais cliniques, et des laboratoires ont, d’ores et déjà, annoncé des résultats prometteurs pour ce qui est du taux d’efficacité dépassant pour certains les 90 %.

Il a indiqué que les autorités sanitaires en Tunisie sont en train de suivre ces vaccins et leurs effets secondaires.

Louzir a supposé que les premiers lots de vaccins arrivent en Tunisie pendant le 2ème trimestre de 2021, pendant les mois d’avril, mai ou juin, signalant que le processus de vaccination envisage de toucher, dans un premier temps, 20 % de la population tunisienne.

« La primauté sera accordée aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes souffrant de maladies chroniques, au personnel de la Santé, et à d’autres secteurs vitaux comme la douane, l’armée, etc »., a-t-il fait savoir.

Le DG de l’Institut Pasteur a, également, admis que la Tunisie puisse faire vacciner 50 % de la population ; elle aura ainsi maitrisé la circulation du virus.

