Tunisie : Le ministère de l’Agriculture a mis en œuvre des stratégies urgentes en vue de réduire les effets des changements climatiques

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, a affirmé, ce mardi 14 novembre, que seul l’Etat tunisien œuvre à se tenir aux côtés de l’ensemble des agriculteurs, à travers de multiples projets et programmes.

Le gouvernement oeuvre, dans ce sens, à activer le développement régional, et à réaliser différents projets petits, grands et moyens, malgré les difficultés liées aux facteurs exogènes, et aux crises mondiales sanitaires, climatiques et autres, a-t-il souligné.

Dans une allocution prononcée, en marge d’une cérémonie de signature de conventions entre la banque nationale agricole et le groupement quadripartite des établissements agricoles, il a indiqué que le ministère de l’Agriculture a mis en place des plans stratégiques urgents, en vue d’atténuer les répercussions des changements climatiques, et s’y adapter, à travers la mise en place de grandes stations de dessalement de l’eau de mer, avec l’achèvement de la station de Djerba, et bientôt celle de Zarat, outre la planification de stations à Sfax au mois de juin 2024, la station de Sousse vers la fin de 2024, ainsi que l’exploitation optimale des stations d’épuration, dotées d’environ 300 millions m3, en vue de développer la production agricole.

Le ministre a appelé, dans ses échanges avec les professionnels du secteur agricole, à améliorer la gouvernance de l’exploitation de l’eau potable, notamment dans le domaine agricole, afin d’assurer la pérennité du secteur, et d’œuvrer à gagner l’équation du développement de la production agricole et de l’économie d’eau.

Gnetnews