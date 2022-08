13 AoÃ»t : Maya Jribi, Zaara Soltani, Zohra FaÃ¯za, Ons Jabeurâ€¦hommage aux femmes tunisiennes de tous les milieux et de toutes les Ã©poques

13 Août : Maya Jribi, Zaara Soltani, Zohra Faïza, Ons Jabeur…hommage aux femmes tunisiennes de tous les milieux et de toutes les époques

L’exposition nationale « Tunisiennes » qui se tient à l’occasion du 13 août, fête de la femme, se poursuivra jusqu’au dimanche 14 du mois courant.

Inauguré hier, jeudi, cet évènement organisé en collaboration avec l’office national de la poste, rend hommage à 22 femmes tunisiennes, pionnières dans leur domaine et ayant constitué une source d’inspiration pour leurs congénères à travers l’histoire dans différents domaines.

Cette manifestation, consacrant des timbres postaux à des femmes de tous les milieux, de toutes les époques et de tous les bords, est une forme de reconnaissance de la contribution de la gente féminine au mouvement national et à la lutte contre le colonialisme, au militantisme contre le despotisme, au mouvement féministe, à la culture, au sport… Elle fait la lumière sur les femmes rurales et agricultrices à travers toutes les régions de la république.

Cette initiative est une première dans l’histoire de la poste, en consacrant un aussi important nombre de timbres postaux à des femmes tunisiennes ayant laissé leurs empreintes à travers l’histoire. Certaines sont décédées, d’autres sont encore en vie, a déclaré en substance la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors.

Parmi ces femmes figurent Maya Jribi, Naâma, Raja Ben Ammar, Zeïneb Farhat, Moufida Tlatli, Zaara Soltani, Zohra Faïza…ainsi que Ons Jabeur et Aroussia Nalouti, et bien d’autres.

Gnetnews