14 martyrs et des blessés dans le bombardement du domicile de Haniyeh à Gaza

Le ministère de l’Intérieur de Gaza a fait état du bombardement par l’occupation israélienne du domicile de la famille de chef du bureau politique du mouvement, Hamas, Ismaïl Haniyeh, à la cité Cheikh Radhouane dans l’enclave palestinienne, ce qui a donné lieu à 14 martyrs, et un nombre de blessés.

Le ministère de la Santé de Gaza annonce que le bilan des raids incessants de l’armée israélienne sur la bande de Gaza, s’élève à plus de 3 mille martyrs, et plus de 12 500 blessés, depuis samedi 07 Octobre, rapporte al-Jazeera.

Selon le site du journal palestinien, felesteen.ps, quelque 853 enfants ont été tués dans l’offensive israélienne.

Le Secrétaire Général des Nations-Unis pour les affaires humanitaires a déclaré que la déportation forcée à Gaza, a commencé, effectivement, avec l’exode d’un million d’habitants.

Ce faisant, les hôpitaux de Gaza s’effondrent à cause de la coupure du courant, et de l’épuisement des médicaments, équipements médicaux et hydrocarbures, du fait du blocus israélien, et du pilonnage continue.

Gnetnews