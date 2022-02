150 Tunisiens bloqués en Ukraine lancent un appel de détresse à la présidence de la république

Le président de l’association de la colonie tunisienne d’Ukraine, Tarek Aloui, a adressé ce lundi 28 février un appel de détresse à la présidence tunisienne, pour une intervention urgente en vue de sauver 150 Tunisiens bloqués en Ukraine sous les bombardements et sans abris, signalant qu’ils sont en état de grande panique, dans la mesure où ils ne sont pas parvenus à trouver où s’abriter du froid et du chaos.

Dans une déclaration à la TAP, Aloui a réclamé une intervention urgente de la présidence en vue de sauver la colonie tunisienne avant qu’il ne soit trop tard, signalant que la situation sécuritaire s’aggrave de jour en jour, dans la mesure où les bus destinés à en assurer les déplacements sont en baisse. Il est probable qu’il n’y ait plus de bus, dans les toutes prochaines heures, d’autant qu’ils sont la cible de bombardements, et la plupart des routes ne sont plus sûres.

Il a ajouté que les organisations internationales ne sont pas venues en aide aux Tunisiens, qui sont, dans l’incapacité d’assurer les frais d leurs déplacements par bus aux frontières roumaines, ayant atteint 1550 dinars/ personne.

Il a, par ailleurs, indiqué qu’environ 300 personnes sont parvenues les derniers jours à échapper aux bombardements et à entrer dans de nombreuses régions situées sur les frontières roumaines.

Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères avait annoncé hier dimanche, au terme d’une rencontre avec le président de la république, qu’un pont aérien militaire et civil allait être instauré pour exfiltrer les Tunisiens d’Ukraine.

Gnetnews