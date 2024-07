3S/GlobalNet annonce le lancement du 1er réseau public IoT en Tunisie, au salon Bigtech 2024

3S/GlobalNet a annoncé le lancement du premier réseau public IoT en Tunisie, à l’occasion du Bigtech, le salon international dédié au digital, aux startups et aux technologies, en Afrique et au Moyen-Orient, qui s’est déroulé du 26 au 28 juin 2024 au Parc des expositions du Kram.

Cet ambitieux projet, réalisé en partenariat avec Tunisie Telecom, consiste en la mise en place d’un réseau national IoT (Internet des objets) basé sur la technologie LoRaWAN.

Rappelons à cette occasion, que les prémices de ce projet avaient été annoncées lors du Tunisia Digital Summit en 2019, un événement durant lequel un mémorandum d’entente avait été signé entre le FSI et l’opérateur historique.

Pendant la phase projet, 3S/GlobalNet et Tunisie Télécom ont travaillé main dans la main pour déployer les Gateways IoT et assurer ainsi la couverture du réseau national LoRaWAN. Le déploiement continuera durant les prochains mois, pour étendre la couverture déjà en place, sur tout le territoire tunisien.

Cette nouvelle connectivité permettra de répondre aux spécificités des projets IoT des économies émergentes, tout en garantissant l’interopérabilité entre tous les acteurs de la chaîne de valeur comme les éditeurs d’applications, constructeurs d’objets connectés (capteurs, compteurs, actionneurs…), équipementiers, fournisseurs de services, etc.

Les clients de la connectivité IoT LoRaWAN disposeront d’accès à des plans de connectivité avantageux en Upload et Download et aussi à une plateforme performante de gestion du réseau, des objets et de la connectivité.

Gnetnews