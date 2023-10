4137 martyrs depuis le début de l’offensive, 07 hôpitaux et 21 centres SSB hors service, Gaza lance un appel à l’aide médicale

Le ministère de la Santé palestinien a annoncé, ce vendredi 20 Octobre, que l’offensive israélienne contre Gaza a fait, jusque-là, 4137 martyrs et plus de 13 162 blessés, en majorité des enfants et des femmes.

Le ministère dit avoir reçu 1400 avis de disparus sous les décombres, dont 720 enfants.

L’entité sioniste poursuit son pilonnage aveugle et intensif, au 14ème jour des frappes sur l’enclave palestinienne, perpétrant au cours des dernières 24 heures, 37 carnages, dont le bilan est extrêmement lourd : 352 martyrs et 669 blessés à des degrés variables.

Les forces d’occupation ont perpétré des raids contre une église orthodoxe au centre de Gaza, 18 martyrs et des dizaines de blessés sont arrivés à l’hôpital.

Le ministère de la Santé palestinien appelle, par la voix de son porte-parole officiel, Achraf al-Qudra, la communauté internationale à accélérer l’entrée des aides médicales et du fuel aux hôpitaux, confrontés à un tarissement des fournitures de soins. Il appelle également à l’arrêt des violations contre les hôpitaux, les équipes médicales et les ambulances.

Le ministère annonce que sept hôpitaux sont, désormais, hors service du fait des frappes israéliennes et de l’épuisement du fuel. Quelque 21 centres de santé de base sont, également, à l’arrêt, pour la même raison.

46 membres des équipes médicales sont tombés en martyrs, 85 autres ont été blessés et 23 ambulances ont été détruites pendant l’agression israélienne.

Gnetnews