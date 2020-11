Les Tunisiens plutÃ´t favorables Ã  un vaccin anti-Covid, mais la dÃ©fiance demeure

Les Tunisiens plutôt favorables à un vaccin anti-Covid, mais la défiance demeure

Depuis l’annonce de la réussite à plus de 90% des vaccins contre le coronavirus par deux laboratoires américains, Pfizer et Moderna, c’est l’effervescence sur qui bénéficiera des premières doses.

Il y a quelques semaines, la Tunisie avait annoncé qu’elle fera partie des trois premiers pays à recevoir les vaccins. Une annonce qui a suscité de l’espoir chez certains et quelques réticences chez d’autres.

En effet, pourquoi la Tunisie serait-elle prioritaire au regard de l’OMS ? Ils sont nombreux à évoquer la thèse complotiste, et dénoncent une stratégie commerciale douteuse de la part des géants de l’industrie pharmaceutique, allant même jusqu’à penser que les Tunisiens serviront de cobayes.

Du côté de l’Etat Tunisien, le pays serait prêt, à tout point de vue, à recevoir les doses tant attendues. A cet égard, Hechmi Louzir, Directeur de l’Institut Pasteur de Tunis et membre du comité scientifique, a indiqué ce mardi 17 novembre que la Tunisie devrait disposer d’un premier lot de 4 millions de doses et ce dès mars prochain, permettant ainsi à 20% de la population d’être vaccinée contre le Covid-19.

A noter que la Tunisie fait partie de l’initiative COVAX lancée par l’Organisation mondiale de la santé dont l’objectif est d’accorder le vaccin à des pays à revenus limités.

A-t-on raison de faire confiance à ce vaccin qui constitue un des plus grands espoirs dans le monde afin de sortir de cette crise sanitaire qui a mis la planète à genoux ? Pour ou contre la vaccination ?

Afin de recueillir l’avis des Tunisiens sur ces questions, Gnetnews s’est rendu sur l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis.

En les interrogeant sur le sujet, les citoyens semblent tiraillés. Ils étaient nombreux à attendre impatiemment le vaccin contre le Coronavirus. D’autres ont plutôt exprimé leur méfiance de ce médicament qui n’a pas encore fait preuve de son efficacité.

Pourtant selon un communiqué des industries pharmaceutiques ayant développé le remède miracle contre le Coronavirus, l’alliance Pfizer/BioNtech, l’efficacité de ce vaccin a été confirmée à 95 % pour prévenir le Covid-19, et cela selon des résultats complets de leur essai clinique à grande échelle.

Cet argument était assez convainquant pour cet homme croisé sur l’Avenue de Paris. Il nous a confié qu’il en assez d’attendre que cette crise sanitaire prenne fin. « Je suis prêt à me faire vacciner tout de suite s’il le faut, contrairement à tous ces Tunisiens qui ont malheureusement cette habitude de croire à la théorie du complot, et sont devenus par ailleurs très sceptiques et paranoïaques », nous dit-il.

Sur la crédibilité de ce médicament, il nous a indiqué que « si les comités scientifiques de la pharmacie centrale le valident, et confirment aux citoyens qu’il ne présente aucun danger pour la santé, il n’y aura plus raison d’avoir peur. »

« Alors que le monde entier attend la fin des essais, et les puissances mondiales ont déjà commandé le vaccin, envers quoi la Tunisie serait-elle réticente ? », ajoute-t-il.

Un autre passant s’est penché sur la question du temps d’arrivée du vaccin contre le Covid-19. Il a souligné que la Tunisie, comme tous les pays du tiers monde, va attendre son tour parmi les derniers, pour pouvoir enfin se procurer quelques doses. Pour lui, le monde arabe n’investit pas assez dans la recherche scientifique, pourquoi donc ses citoyens seront-ils exigeants et méfiants, d’un vaccin qui a été injecté par les citoyens des plus grandes puissances mondiales…

« Pour les plus réticents, ils n’ont qu’à attendre la fin des essais cliniques de l’Institut Pasteur, pour bénéficier d’un vaccin Tunisien anti-Covid, plus sûr et plus rassurant », se moque-t-il.

Par ailleurs, d’autres Tunisiens disent qu’ils n’ont même pas peur des effets secondaires d’un tel remède. « Le fait que ce vaccin ait des effets secondaires, ne signifie pas qu’il serait nocif pour tout le monde. Si sur 40 000 personnes vaccinées, le 1/10 présente des effets indésirables, nous serons quand même sauvé de ce fléau, devenu source de tous les maux dans ce pays… », nous révèle un autre quadragénaire.

Pour les plus méfiants, comme cet homme qui a décidé de boycotter d’ors et déjà ce vaccin produit à « l’étranger », il s’agit d’un médicament qui a été développé dans un temps record. Pourtant, il a été jugé capable de mettre fin à la pandémie du Covid-19. « Il s’agit d’un médicament très suspect » indique-t-il, en nous confirmant qu’il ne cédera jamais à la tentation….

Retrouvez notre reportage ci-dessus.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi