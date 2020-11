Violence conjugale et familiale : 65 000 plaintes parvenues au ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur (Imen Houimel)

Violence conjugale et familiale : 65 000 plaintes parvenues au ministère de l’Intérieur (Imen Houimel)

Le ministère de l’Intérieur a reçu 65 000 plaintes dénonçant des violences conjugales et familiales subies par des femmes et les enfants, en 2019. La garde nationale en a reçu 19 000 et les agents de la police 46 000. Le ministère de la Justice a traité, pour sa part, dans la même année 3370 affaires liées à la maltraitance faite aux femmes, dont 370 concerneraient des violences conjugales.

C’étaient les derniers chiffres annoncés par la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées, Imen Houimel, lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 24 novembre, à l’occasion du lancement de la campagne de » 16 jours d’activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes », organisée par ONU femmes (du 25 novembre au 10 décembre 2020).

« Avec l’augmentation du taux de criminalité ciblant essentiellement les femmes, tant dans les endroits publics, privés ou encore sur les réseaux sociaux dans l’espace virtuel, il faut sensibiliser encore plus sur l’importance de dénoncer ces agressions », a rappelé Imen Houmli.

La ministre de la femme a aussi indiqué que les enfants sont aussi concernés par ces 16 jours d’activisme. « Durant le confinement sanitaire général, la ligne verte dédiée aux victimes de violence, a enregistré 4700 appels, dont 500 sont effectués par des enfants maltraités », révèle-t-elle. « S’y ajoutent, quelque 138 000 cas de violence enregistrés dans les milieux scolaires, par le ministère de l’éducation en 2019 ».

Pour lutter contre ce fléau, Houimel a rappelé que le ministère de l’intérieur avait mis en place de nouveaux centres d’accueil consacrés aux femmes battues, et 24 bureaux de coordination dans 24 gouvernorats mis à la disposition des victimes ».

Elle a souligné également qu’il y a eu récemment la publication du cahier des charges de ces maisons. « L’objectif étant d’encourager la société civile à ouvrir d’autres espaces spécialisés ».

D’autre part, la ministre de la femme a rappelé que, grâce à l’adoption de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, des unités spécialisées ont été placées au niveau des ministères afin de sensibiliser à la question du harcèlement dans les transports, les milieux de travail, les écoles et universités…

« Afin de rendre plus efficients tous ces efforts, les médias sont aussi appelé à s’engager dans la cause féminine, notamment dans la lutte contre les violences économiques et digitales, devenues très fréquentes ».

« Les réseaux sociaux ont fait bondir le nombre de poursuites pour diffamation, et les femmes en sont les premières victimes. Ces dernières reçoivent quotidiennement, sous les yeux des internautes et du public, des injures, menaces, et chantages », a-t-elle déploré.

« 16 jours d’activisme pour lutter contre la violence faite aux femmes »

La journée inaugurale (10 novembre) de la campagne visera en premier lieu les jeunes talents issus des domaines de l’art et de l’audiovisuel.

« De jeunes candidats participeront à un concours national organisé par le ministère de la femme, sous la thématique « L’art au service de l’égalité ».

L’objectif serait de récompenser les jeunes artistes qui créeront la meilleure photographie, vidéo ou design », a indiqué Hédi Herichi, chef de cabinet de la ministre.

Le 25 novembre sera la journée du lancement du projet « consultation en ligne », organisée par le CREDIF et l’ONG « SALAMAT ». Dans la même date, il y aura la publication des résultats de la campagne de sensibilisation contre la violence basée sur le genre, subie par les immigrées résidentes en Tunisie. Ce projet est réalisé par le fonds des Nations-Unies pour la population.

Hédhi Herichi a annoncé qu’il y aura le lancement de l’application « Safeness », pour la prévention contre la violence dans l’espace public, le 26 novembre 2020. Cet évènement est organisé par le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR).

Du 27 au 10 décembre, d’autres évènements se tiendront comme le concours Hackaton, pour la meilleure application de lutte contre la violence, une conférence virtuelle sur la violence politique faite aux femmes, et la signature d’une convention entre le ministère de la femme et le Programme alimentaire mondiale (PAM). Une autre convention sur l’égalité entre les sexes sera signée avec l’ONU femmes le 01 décembre. Un passeport pour les femmes victimes de violence sera aussi lancé.

La campagne de 16 jours d’activisme organisée par ONU femmes, s’étendra parallèlement dans les différentes délégations régionales de la femme et de la famille, relevant de 14 gouvernorats (Ariana, Mehdia, Jendouba, Sidi Bouzid, Monastir, Gafsa, Kasserine, Béja, Zaghouen, Tozeur, Médenine, Nabeul, Seliana, Gabes).

Emna Bhira