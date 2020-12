720 dinars pour stationner au Lac II. Des citoyens manifestent devant la fourrière

Un rassemblement puis une marche de protestation ont été observés ce lundi 14 décembre devant la fourrière municipale des Berges du Lac II.

Il s’agit de dizaine d’habitants et d’employés travaillant dans cette zone qui dénoncent la hausse du tarif annuel de stationnement mis en place par la municipalité de la Goulette. Celui-ci s’élève en effet à la 720 dinars.

« Oh municipalité, la place de parking de ma voiture est mon droit et non pas un avantage », « Le peuple tunisien ne peut être insulté ! », pouvait-on lire sur les pancartes et entendre dans les slogans scandés par les manifestants.

A noter que de nouvelles zones bleues ont été créées alors qu’il n’y a aucun parking dans cette zone, qui plus est, très mal desservie par les transports en commun.

De nombreuses vidéos de cette marche ont été publié sur la page Facebook du mouvement appelé « Laissez-moi stationner en paix »

Gnetnews