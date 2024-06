68e Anniversaire de l’Armée Nationale : Kaïs Saïed honore les sacrifices et appelle à un soutien renforcé

Lors de la cérémonie commémorant le 68e anniversaire de la création de l’Armée nationale à Carthage, le Président de la République, Kaïs Saïed, a salué les actions menées par l’Armée nationale pour défendre la Tunisie sur terre, en mer et dans les airs.

S’adressant aux membres de l’institution militaire, le Président a déclaré : « Vous, officiers, sous-officiers et soldats, êtes les yeux qui guettent les ennemis partout. Nos forces armées se sont entièrement dédiées à cette patrie bien-aimée, la défendant au prix de leurs vies et de leur sang, tout en développant leurs capacités et leurs moyens dans de nombreux domaines. »

Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité pour la communauté nationale de fournir les ressources nécessaires au développement des capacités des forces armées, en termes d’infrastructure, d’équipement et de soutien à l’ensemble du personnel militaire, quel que soit leur grade ou spécialité. Il a ajouté que cette volonté se concrétisera dans le cadre d’un plan stratégique, soit par la loi de finances, soit par d’autres cadres.

Le président a également souligné la détermination des soldats tunisiens à défendre leur patrie, déclarant : « Notre peuple et nos forces militaires ont adopté l’esprit de la victoire… Celui qui s’est doté de cet esprit n’acceptera que la victoire et la mort en martyr ! »

Dans son discours, lors de la célébration au palais de Carthage, Kaïs Saïed a rendu hommage aux sacrifices de l’armée tunisienne et à ses martyrs. Il a évoqué les efforts de l’armée dans la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine, le sauvetage, la sécurisation des examens nationaux et des élections, ainsi que la participation aux missions de maintien de la paix.

Kaïs Saïed a affirmé que toute personne se plaçant en première ligne et prête à se sacrifier devrait être priorisée. Il a également précisé que la Tunisie n’avait pas l’intention d’entamer une course aux armements, mais que cela était nécessaire pour la défense nationale. Il a rappelé que la Tunisie avait refusé la création de bases militaires étrangères sur son territoire, n’acceptant que la coopération et l’échange d’expérience dans le cadre des choix nationaux au service du peuple. Il a conclu en soulignant l’importance de la souveraineté de l’État.

