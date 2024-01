Plus de 80 morts dans deux explosions meurtriÃ¨res en Iran

Plus de 80 morts dans deux explosions meurtrières en Iran

Plus de 80 personnes ont trouvé la mort, et 173 ont été blessés dans deux explosions dans la province de Karman (Sud de l’Iran), lors de la cérémonie de commémoration de l’assassinat du dirigeant militaire iranien Haj Qassem Soleimani, dans des frappes américaines en Irak.

Le Croissant rouge iranien dans la province de Karman a assuré le transfert de blessés, suite à ces attaques aux hôpitaux. Alors que le vice-gouverneur de la région a indiqué que ces explosions sont dues à une opération terroriste, rapportent des informations médiatiques concordantes.

Ce double-attentat intervient au lendemain de l’assassinat hier du numéro deux du mouvement Hamas et de six autres dirigeants et cadres du mouvement dans des frappes israéliennes au Sud-Liban.