Tunisie/ Soirée du réveillon : Les enseignes innovent et diversifient leur offre, il y en a pour tous les goûts (Reportage)

Les préparatifs pour le réveillon du nouvel an battent leur plein. En effet, les Tunisiens se précipitent dans les supermarchés afin de finaliser leurs dernières courses qui serviront à préparer le dîner marquant la fin de cette année 2021.

Mais le mets incontournable reste bien sûr le dessert. Entremets, gâteaux traditionnels ou bûches…Chocolat, noisette, pistache… Les choix sont multiples que ce soit dans les pâtisseries ou faits-maison.

Gnetnews a fait le tour des enseignes afin de savoir quelles sont les tendances de cette année. Reportage.

Dans cette pâtisserie de la zone d’El Menzah, la file d’attente était interminable devant les vitrines des gâteaux. Tous étaient à la recherche de l’entremet qui fera plaisir à leurs familles et invités…D’après la gérante de la boutique, cette année l’enseigne a choisi d’innover et de sortir de sa zone de confort.

« D’habitude c’est le Russe à la pistache qui est le gâteau phare de notre enseigne, avec « le Gift », une sorte de gâteau en couches de plusieurs feuilles de gâteau empilées, et maintenues ensemble par un glaçage au chocolat, le tout sous la forme d’un cadeau…Mais cette année, nous avons choisi d’innover pour répondre aux nouvelles préférences gustatives des Tunisiens. Nous avons ajouté un gâteau au caramel spéculos, un macaron géant fourré à la pistache, et le Brownie au croquant chocolaté », nous révèle-t-elle.

Cette pâtissière nous a confirmé aussi, que malgré les multiples variétés d’arômes, de parfums et de designs, les gâteaux aux saveurs classiques, de praliné noisette et de mousse au chocolat, figurent toujours au palmarès des gouts favoris des Tunisiens.

En parlant de l’affluence, elle a souligné que les clients se privent rarement de ces gâteries. « Même les personnes avec les petites bourses, se serrent la ceinture durant cette période pour ne manquer de rien sur leurs tables ».

Quant aux prix dans cette enseigne, ils sont plutôt chers. Les petits gâteaux de 6 personnes sont à 65 dt et les plus grands (12 personnes) peuvent dépasser les 90dt.

Dans une autre enseigne du même quartier, les produits proposés étaient différents. En effet, les pâtissiers misent sur la nouveauté et la création, pour susciter la gourmandise des clients…Chocolat blanc, coulis de framboise, crème à la pistache, cette pâtisserie a choisi de se différencier par l’assemblage de goûts différents, tout en gardant un bon rapport qualité prix. D’après la gérante, cette année les commandes témoignent d’une légère hausse, par rapport à l’année dernière, où les gens étaient plus réticents à cause du covid, nous confie-t-elle.

Nous nous sommes aussi rendus dans une pâtisserie située à l’Avenue Hédi Nouira, de Cité Ennasr. Les gâteaux étaient déjà mis en place dans les vitrines, dès le petit matin.

Dans cette enseigne spécialisée dans les entremets classiques, de moyenne gamme, à base de chocolat, noisettes, pistaches, et de crème chantilly, les clients ont déjà commencé à passer leurs commandes, pour éviter les surprises de dernière minute. Les demandes étaient tellement importantes, que le gérant a dû doublé l’effectif de ses pâtissiers pour gérer, la pression durant cette période des fêtes, nous indique-t-il.

Concernant les prix, la caissière nous a confirmé que l’enseigne a choisi de préserver les mêmes tarifs que l’année dernière malgré la hausse des couts des fruits secs, du beurre et des matières première utilisées dans la préparation. « Les étiquettes affichaient des tarifs plutôt accessibles qui vont de 45 dinars (pour 6 personnes) à 60 dinars (pour 12 personnes)…

Faire son gâteau à la maison est devenu une vraie tendance ! En effet, depuis le confinement le nombre de pâtissiers amateurs n’a cessé de grimper. C’est ce que nous a confirmé le propriétaire d’un magasin d’accessoires et ingrédients pour pâtisseries, situé dans le quartier d’El Menzah V à Tunis.

Son magasin ne désemplit pas en cette période de fête. « Il y a eu deux éléments majeurs qui ont fait que les gens se sont mis à pâtisser chez eux. D’abord le confinement ayant permis à beaucoup de Tunisiens de se découvrir une passion et un passe-temps… Mais aussi un reportage qui est passé à la télévision montrant les conditions d’hygiène catastrophique pratiquées par certaines pâtisseries », nous dit-il.

Autre facteur, celui du coup financier. Si en effet, un gâteau de 8 personnes en boutique coûte en moyenne 70DT, il en coûtera le moitié fait-maison. De quoi encourager les plus motivés. Pas besoin d’intégrer une école pour se former, il suffit de surfer sur internet pour trouver son bonheur ou alors de regarder les émissions de concours de pâtisserie largement diffusées sur les télés étrangères.

Une cliente du magasin nous indique que depuis qu’elle s’est mise à la pâtisserie, hors de question pour elle de fouler le pas d’une boutique. « Au moins je sais ce que je met dedans. J’ai été complètement dégoûtée de certaines pâtisseries qui travaillent dans des conditions d’hygiène douteuses. De plus je fais participer mes enfants, donc c’est à la fois ludique et plus sain », affirme-t-elle.

Les amateurs n’auront plus d’excuses, puisque tous les ingrédients et le matériel sont disponibles dans les magasins spécialisés qui font florès depuis quelques années. Si auparavant, il n’y a avait que des grossistes destinés aux professionnels, ces nouvelles enseignes proposent tous le nécessaire à un gâteau en petite quantité. Moules, poches à douilles, spatules, décorations comestibles ou non, robots pâtissiers… Ajoutez à cela un peu d’huile de coude et le tour est joué !

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi