ARP : Une plénière pour mettre fin aux mesures exceptionnelles

Le député du mouvement Ennahdha et le chargé de l’l’information et de la communication à l’Assemblée des Représentants du peuple, Maher Madhioub, a annoncé que suite à la réunion tenue par le bureau de l’ARP le 28 mars 2022, il a été décidé de tenir deux plénières les 30 mars et 2 avril.

Dans un poste publié sur sa page officielle Facebook, il a fait savoir que la plénière du 30 mars portera sur l’annulation des mesures exceptionnelles. Quant à la plénière du 2 avril, elle portera sur la situation économique et financière du pays.

Dans le même communiqué, il a rappelé qu’une trentaine de députés avaient demandé la reprise des activités parlementaires, suspendues depuis le 25 juillet 2021.