Covid-19 : L’Arabie Saoudite s’engage à aider la Tunisie

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu vendredi 09 juillet 2021, avec Mohammed Ben Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, prince Héritier, vice-premier ministre et ministre de la défense du Royaume d’Arabie Saoudite.

Le dirigeant saoudien a fait part au chef de l’Etat de la volonté de son pays et de sa disponibilité à soutenir la Tunisie en lui fournissant tout ce dont elle a besoin en matière de vaccination, de matériel médical et d’autres équipements essentiels pour faire face à la pandémie du Coronavirus, et cela dans les meilleurs délais.

Gnetnews