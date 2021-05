Covid-19 : Les conditions d’entrée en Tunisie à partir du 1er juin

Covid-19 : Les conditions d’entrée en Tunisie à partir du 1er juin

Conformément à la décision et aux mesures sanitaires prises par les autorités tunisiennes le 26 mai 2021, la compagnie aérienne Tunisair a annoncé, qu’à compter du 1er juin 2021 tout voyageur se rendant en Tunisie doit se conformer aux conditions suivantes :

Pour les passagers ayant reçu des doses complètes du vaccin contre le coronavirus et les passagers qui ont été testés positifs au Covid-19 au moins 6 semaines à compter de la date de l’enregistrement du vol :

Ces passagers sont exemptés du confinement obligatoire et de l’auto-confinement à l’arrivée en Tunisie et de présenter le certificat négatif du test RT-PCR, à condition de :

Présenter un certificat de vaccination portant un « QR code » ou remis par les autorités sanitaires compétentes pour les passagers ayant reçu des doses complètes du vaccin contre le virus Covid-19.

Présenter un certificat médical délivré par les autorités sanitaires compétentes pour les passagers qui ont été testés positifs au Covid-19 au moins 6 semaines à compter de la date de l’enregistrement du vol.

Pour le reste des passagers âgés de plus de 12 ans, ils doivent :

Présenter un certificat de test RT-PCR négatif portant un « QR code » ou remis par les autorités sanitaires compétentes, dont sa date ne dépasse pas les 72h à l’enregistrement à l’aéroport du départ. Ce certificat doit-être remis par le passager aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux aéroports tunisiens.

Se soumettre à un auto-confinement d’une période de 7 jours à partir de la date d’arrivée en Tunisie.

Se conformer au dépistage rapide aléatoire qui sera mené sur un échantillon des passagers à l’arrivée.

Remplir les informations obligatoires demandées sur l’application E7mi Border, puis imprimer et signer les deux documents générés par l’application, à savoir la fiche sanitaire et la fiche d’engagement, et les remettre aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux aéroports tunisiens, après la vérification de ces deux documents par les compagnies aériennes avant l’embarquement du passager.

