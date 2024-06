Décès de Borhene El Kamel, ambassadeur de Tunisie au Pakistan

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, le décès de Borhene El Kamel, ambassadeur de la Tunisie au Pakistan, survenu ce jeudi 6 juin 2024, après une longue maladie.

Borhan Kamel, qui avait rejoint le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger en 1989, a mené une carrière exemplaire. « Son parcours professionnel l’a conduit à servir au sein des missions diplomatiques à Jakarta, Pretoria, Ottawa et Islamabad, où il s’est distingué par sa compétence, son patriotisme et son engagement indéfectible à défendre les intérêts de la Tunisie et de la communauté tunisienne à l’étranger », lit-on dans un communiqué du ministère.

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la communauté diplomatique. « Burhan Kamel a fait preuve d’une compétence reconnue et d’un patriotisme élevé tout au long de sa carrière. Son dévouement et sa disponibilité pour servir la Tunisie et les Tunisiens à l’étranger resteront dans les mémoires », a-t-il déclaré.

Que Dieu accorde au défunt sa miséricorde infinie et qu’il repose en paix.

Gnetnews