Démarrage de la conférence périodique des gouverneurs

La Conférence périodique des gouverneurs a démarré, ce samedi 12 mars 2022, à la caserne de la Garde nationale d’El Aouina.

Les préparatifs pour le mois de Ramadan et les grandes lignes du Plan de développement 2023/2025, sont au centre de cette rencontre, qui se déroulera en présence de Najla Bouden, Cheffe du gouvernement et en présence de quatre ministres: Sihem Namsia, ministre des Finances, Fadhila Rabhi, ministre du Commerce, Samir Saïed, ministre de l’Economie et Taoufik Charfeddine, ministre de l’Intérieur.

