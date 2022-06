Détérioration de l’état de santé des magistrats en grève de la faim

Dans un communiqué publié ce mercredi 29 juin 2022, la coordination des structures judiciaires a annoncé que l’état de santé de plusieurs magistrats qui observent une grève de la faim depuis le 22 juin 2022, s’est dégradé.

« Le médecin a constaté que l’état de santé des magistrats est critique, et pour éviter une probable catastrophe nous appelons le président de la République à revenir sur la décision de révocation abusive, ainsi que sur le décret 35…Nous appelons également à ouvrir les portes du dialogue afin de résoudre cette crise. La situation des grévistes est désormais alarmante et plusieurs d’entre eux souffrent d’une chute de tension et de déshydratation, notamment le magistrat Hamadi Rahmani qui souffre d’une grande fatigue et de problèmes rénaux », lit-on dans ledit communiqué.

Rappelons qu’un groupe de magistrats faisant partie des 57 juges révoqués par décret présidentiel à la date du 1er juin 2022 ont entamé une grève de la faim au siège de l’association des magistrats tunisiens (AMT).

Gnetnews