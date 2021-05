Document fuité relatif à un coup d’Etat : Le ministère public ouvre une enquête

Mohsen Dali, porte-parole officiel du Tribunal de première instance de Tunis, a annoncé vendredi 28 mai 2021, dans une déclaration à l’agence TAP, que le Ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis avait ouvert une enquête sur le présumé « document fuité » relatif à un « coup d’Etat ».

Mohsen Dali a expliqué que la procédure avait été engagée sur ordonnance du procureur général près la Cour d’appel de Tunis en date du 28 mai 2021 sur la base d’une requête adressée par la ministre de la Justice par intérim.

Rappelons que le mouvement Ennahdha avait appelé à l’ouverture d’une enquête rapide et sérieuse sur le présumé document adressé à la cheffe du cabinet présidentiel et qui comporte des directives dangereuses sous couvert de l’article 80 (de la Constitution), visant à compromettre les institutions de l’Etat et entraver le processus démocratique

Recevant mercredi le chef du gouvernement et le ministre de la Défense, le président de la République avait appelé à l’application de la loi, soulignant que « le ministère public doit agir de sa propre initiative quand la question touche l’Etat et ses institutions ».

Le document publié par le site Middle East Eye et relayé par les médias, ainsi que les réseaux sociaux, est daté du 13 mai et n’est pas signé. Il évoque un « coup d’Etat fomenté par la présidence de la République à travers l’activation de l’article 80 de la Constitution ».

Gnetnews