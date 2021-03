Ennahdha porte plainte contre le journal Al-Anwar

Ennahdha a annoncé dans un communiqué publié mercredi 31 mars 2021, avoir porté plainte contre le journal Al-Anwar et le journaliste à l’origine de l’article « la possession de milliards de dollars par Rached Ghannouchi et sa gestion des réseaux d’armes continentaux ».

Le mouvement a également noté qu’il avait déposé un certain nombre de plaintes contre certaines personnalités «ayant faussement accusé Ennahdha et ses dirigeants et mené des campagnes de diffamation à leur égard ».

Ennahdha a réaffirmé que l’article d’Al-Anwar a publié « de fausses allégations contre son président ».

Le parti islamiste a également appelé tous les responsables de l’opinion publique à enquêter sur ces données, à éviter de cibler les personnes, et à se méfier de la diffusion de fausses informations qui « menacent la stabilité et dégradent l’image et l’expérience démocratique de la Tunisie », selon le texte du communiqué.

Gnetnews