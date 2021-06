FITA 2021 : 5000 opÃ©rateurs et 2000 dÃ©cideurs africains attendus Ã  ce rendez-vous Ã©conomique incontournable, les 25, 26 et 27 Juin Ã  Tunis

FITA 2021 : 5000 opérateurs et 2000 décideurs africains attendus à ce rendez-vous économique incontournable, les 25, 26 et 27 Juin à Tunis

La 4ème édition du Financing investment and Trade in Africa (FITA 2021), se tiendra les 25, 25, 26 juin prochain 2021 à l’hôtel Laico Tunis, en présence du Président de la République Kais Saied.

Après trois premières éditions passées, Tunisian African Business Council (TABC) est de nouveau initiatrice de ce rassemblement international et panafricain, sur le thème « La décennie de tous les défis », a annoncé ce mercredi Anis Jaziri, président de TABC lors d’une conférence de presse.

« Le FITA 2021 portera sur les mécanismes de financement des opérateurs Africains post-Covid-19, avec 5000 opérateurs économiques qui seront au rendez-vous.

Au programme, des panels de discussion de haut niveau et des ateliers interactifs. L’objectif étant de construire une vision commune des enjeux et des mécanismes à mettre en œuvre pour tracer un meilleur avenir pour le continent africain, rappelle-t-il.

Le président de la TABC a aussi dévoilé que 100 institutions internationales seront présentes dans le but de permettre une meilleure intégration des acteurs économiques.

Par ailleurs, la conférence regroupera 2000 cadres et décideurs africains, plusieurs ministres, hauts responsables d’institutions financières panafricaines et internationales, des directeurs généraux et des experts.

L’ancien ministre de l’économie et des finances, Hakim Ben Hammouda qui sera le commissaire général de cette manifestation est également intervenu au sujet des objectifs de cet évènement d’ampleur.

D’après Ben Hammouda, le FITA 2021 sera une réelle opportunité pour la Tunisie, pour entretenir ses relations économiques internationales, et les revaloriser.

« Le pays a vu ses coopérations économiques avec les pays méditerranéens, arabes et africains régresser ces dix dernières années, à cause de l’échec du modèle de développement que les gouvernements successifs ont tenté d’instaurer », analyse-t-il.

« Mais, malgré les trois crises économique, financière et structurelle, la Tunisie demeure un pays stratégique pour l’investissement en Afrique. D’ailleurs, la présence des pays, banques et investisseurs, de haut niveau à la FITA 2021, prouve que les collaborateurs économiques ont encore confiance à son potentiel, en ses ressources humaines en matière d’ingénierie, d’innovation et de production », explique l’ancien ministre.

Tous ces indicateurs sont de bon augure, et transmettent aux investisseurs des signaux prometteurs, malgré les turbulences sociales et politiques que traverse le pays, a ajouté Hammouda.

Ayman Erraies, conseiller stratégique de Chemonics, et sous-traitant de l’USAID, l’Agence des États-Unis pour le développement international en Tunisie, s’est penché sur l’approche qui sera adoptée lors de cette manifestation.

Le programme des différents panels est axé essentiellement sur l’impact du covid sur les relations internationales et l’avenir économique de la Tunisie post-pandémie, a-t-il souligné.

« D’autres thématiques seront au centre des différents panels, comme l’infrastructure, la transition énergétique et l’économie verte, les fonds d’investissement spécialisés, pas seulement en énergie renouvelable, mais aussi en traitement des déchets, traitement d’eau. Le FITA 2021 abordera aussi la question de la transformation digitale qui n’est plus un choix pour la Tunisie mais une transition inévitable, les opportunités créées par le Coronavirus, l’importance du télétravail pour canaliser la productivité…

Ayman Erraies a assuré que grâce à cet évènement de haut niveau, la Tunisie aura l’opportunité d’attirer les investisseurs, mais aussi de mettre en valeur ses ressources et ses compétences humaines.

« Il y aura également un autre panel spécifique, organisé par le fonds « Africa 50 », qui viendra pour la première fois en Tunisie. Il s’agit d’un fonds d’investissement ayant plusieurs lignes de financement pour des projets d’infrastructure, santé, éducation, et d’autres secteurs. Le CEO de ce fonds sera présent pour un workshop également », a fait savoir Erraies.

Emna Bhira