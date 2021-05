Haniyeh promet la poursuite de la résistance pour barrer la route aux plans israéliens à al-Quds

Le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismaïl Haniyeh, a affirmé hier que la résistance ne restera pas les bras croisés envers ce qui se passe à al-Quds occupée, « la parole de la résistance tranchera la bataille si l’occupation ne se rétracte pas », a-t-il asséné.

Dans une déclaration médiatique à l’aube de ce mardi, il a affirmé : « nous avons décidé de continuer, tant l’occupation n’arrête pas toutes les formes d’agression, et de terrorisme à al-Quds, et à la mosquée al-Aqsa ».

« Al-Quds a consacré un nouvel équilibre de forces, sur les plans politique, populaire et sur le terrain, au niveau intérieur et extérieur, et la volonté de notre peuple vaincra », a-t-il assuré.

Le numéro un du mouvement de résistance Hamas a affirmé que « l’adéquation de la liaison de Gaza avec al-Quds est constante et ne changera pas, lorsque al-Quds a lancé un appel, Gaza a répondu présent ».

Haniyeh a fait assumer à « l’entité sioniste la totale responsabilité des répercussions de l’agression contre la mosquée al-Aqsa ».

« Notre peuple n’acceptera pas de faire passer les plans d’occupation à al-Quds, l’action de la résistance sur le terrain va se poursuivre », a-t-il martelé, promettant « l’escalade » pour empêcher l’occupation et les colons d’atteindre leurs objectifs.

Il a indiqué que son mouvement va continuer à mobiliser le soutien pour la défense d’el-Quds, et ses populations aux niveaux politique, diplomatique, médiatique et humain, en réunissant les attributs de la résistance.

Haniyeh a ajouté « avoir affirmé auprès de toutes les parties, dont les frères arabes, que l’occupation ne respecte ses engagements, et devra lever sa main pécheresse sur al-Quds, al-Aqsa et la cité de Cheikh Jarah ».

Des centaines de Palestiniens ont été blessés, dont de nombreux aux yeux et à la tête, dans les attaques de l’occupation sioniste contre la mosquée al-Aqsa et l’esplanade des mosquées.

Les frappes israéliennes à Gaza ont fait 20 martyrs dont 09 enfants.

