Faouzi Benzarti tacle les dirigeants de l’US Monastir !

L’entraîneur Faouzi Benzarti a indiqué à Mosaïque FM que sa décision de quitter l’Union Sportive monastirienne est survenue à la suite d’un désaccord concernant les recrutements effectués par la direction du club.

« J’ai été surpris par les noms des joueurs recrutés et par leur présence lors de la séance d’entraînement de lundi dernier… J’ai refusé de diriger la séance afin que cela ne soit pas interprété comme un accord implicite sur les recrutements (…) il n’est pas raisonnable d’entraîner un groupe composé de 35 joueurs », a expliqué Benzarti.

Et d’ajouter: « la direction du club a oublié que je m’appelle Faouzi Benzarti… Elle ne m’a pas consulté pour les recrutements et n’a pas pris en compte mon avis concernant les joueurs avec lesquels elle a signé, alors que la majorité d’entre eux n’ont pas le niveau requis pour porter le maillot de l’USMO, à l’exception d’un seul joueur ».

Par ailleurs, Faouzi Benzarti a déclaré qu’il avait travaillé à l’équipe du Ribat sans contrat et qu’il avait fait des sacrifices.

Il a précisé avoir proposé à la direction d’occuper le poste de superviseur général de l’équipe et de nommer un entraîneur. Il a également affirmé avoir rencontré Lassâad Dridi, Mohamed Mkacher et Saïd Saïbi afin d’écouter leurs projets et propositions dans l’éventualité où l’un d’eux serait désigné comme entraîneur.

Dans un autre contexte, l’entraîneur sortant a précisé qu’il avait demandé à la direction de renforcer l’effectif de l’équipe avec un attaquant et deux ailiers, en plus de renouveler les contrats de plusieurs joueurs afin d’éviter qu’ils ne partent librement, comme cela a été le cas avec le milieu de terrain nigérian Moses Orkuma.