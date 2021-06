Jendouba : La situation Ã©pidÃ©miologique est alarmante dans 5 dÃ©lÃ©gations

Jendouba : La situation épidémiologique est alarmante dans 5 délégations

La commission régionale de lutte contre les catastrophes à Jendouba a annoncé vendredi 11 juin, que la situation épidémiologique est alarmante dans 5 délégations.

Il s’agit de Jendouba, Ain Drahem, Ghardimaou, Bou Salem et Tabarka.

En revanche, le virus circule moins rapidement dans les autres délégations dont Fernana, Balta-Bou-Aouane, et Oued Mliz.

Face à l’augmentation du nombre de contaminations et de décès dans la région ainsi que la hausse du nombre de patients Covid-19 admis dans les hôpitaux, les membres de la commission régionale ont appelé à accélérer le rythme de la campagne de vaccination dans le but d’endiguer au plus vite la propagation du Covid-19.

Gnetnews