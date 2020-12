La Tunisie participe à la cinquième réunion du Forum « La santé des sols pour résister aux changements climatiques »

La Ministre de l’agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche maritime, Aksa Bahri, a participé ce mercredi 09 décembre, à la cinquième réunion du Forum «La santé des sols pour résister aux changements climatiques, dans le cadre d’un concept de santé unique (ONE HEALTH CONCEPT) et l’initiative internationale « 4 puissance 1000», lancée lors de la COP 21 en 2015. Son but est de promouvoir la compréhension du cycle du Carbonne et du rôle important du compartiment sol dans le stockage du carbone qui pourrait être utilisé comme levier pour atténuer les émissions de CO2 dans l’atmosphère.

A cet occasion, la ministre de l’Agriculture a indiqué que la gestion durable des terres permettra aux agriculteurs de préserver la vie sur leurs terres, d’accélérer la transformation sociale globale, de réduire les conflits liés aux ressources et de faire face aux troubles résultant de catastrophes naturelles, de crises sanitaires, sociales et politiques.

« Pour la Tunisie, le «changement climatique» reste au cœur des enjeux de développement en raison de son caractère global. D’ailleurs, les observatoires hommes-milieu ont été créés dans le but de mieux comprendre nos terres afin de restaurer la confiance nécessaire entre les partenaires », ajoute-t-elle en indiquant que cette approche permettra d’initier une réflexion commune sur les outils et mécanismes du développement agricole durable.

La ministre de l’Agriculture a également confirmé que la Tunisie a investi dans la préservation des sols et de l’eau. Et que cet effort a été soutenu par nos partenaires financiers, mais il n’a pas permis de récupérer toutes sortes de sols dégradés. Il a montré que la teneur en matière organique est passée de 2,7% dans les années 1960 à environ 1,5% ces dernières années.

Elle a ajouté que, dans le cadre de la troisième stratégie nationale de conservation de l’eau et des sols (2020-2030) et après avoir développé et entretenu 2 millions d’hectares de terres agricoles, le ministère de l’Agriculture a fixé des normes, des éléments méthodologiques et des programmes. Ces derniers permettront de résister aux effets néfastes du changement climatique, développer la résilience des agriculteurs et des paysans, et institutionnaliser la gestion durable des terres agricoles,

Par ailleurs, ces mêmes normes instaurées permettront aux agriculteurs de s’adapter aux changements climatiques en améliorant l’efficacité de l’utilisation des ressources naturelles, et en adoptant de bonnes pratiques et en diversifiant les activités.

Aksa Bahri a déclaré aussi que les programmes agricoles visent à trouver un compromis entre la satisfaction des besoins urgents et l’investissement dans la durabilité à long terme, en particulier ceux liés à la gestion de l’eau, des sols et de la diversité biologique.

Elle a souligné aussi qu’une telle initiative nous offre l’opportunité de mobiliser les connaissances et les innovations technologiques pour l’ingénierie agro-écologique pour proposer et tester des systèmes agricoles alternatifs capables de restaurer la productivité et la fertilité des terres. Et que ces systèmes ont des potentiels qui ont un impact positif sur les performances et l’adaptation de l’agriculture pluviale dans les petites zones.

« Les pratiques agro-écologiques proposées et héritées en Tunisie permettent de construire des systèmes intelligents alternatifs qui sont écologiquement denses, capables d’atténuer les effets du changement climatique et de mieux s’adapter à la culture des petits agriculteurs de la région ».

En conclusion, Aksa Bahri a appelé les différents partenaires techniques et financiers à se joindre à cet effort précieux. Elle a également affirmé l’attachement de la Tunisie à l’initiative 4 sur 1000 et à soutenir les efforts des partenaires en vue de la développer au niveau international à la lumière des effets du Covid-19. Elle a également souligné que notre pays ferait tout son possible pour soutenir cet événement international.

