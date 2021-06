La crise politique au cœur de la rencontre entre Kais Saied et Tabboubi

Le président de la république Kais Saied a reçu vendredi 11 juin le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine pour lui faire de ses préoccupations de la situation sociale de la Tunisie.

Selon lui, le pays est confronté au fléau de la pauvreté qui se propage de plus en plus.

Il a appelé également à établir une nouvelle relation de confiance entre les citoyens et l’institution sécuritaire, pour instaurer un état de droit et de dignité.

Kais Saied a aussi rappelé que la Tunisie n’a qu’un seul président élu et non pas trois. Il a insisté à cet effet sur la séparation entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, « pour ne tomber dans la confusion ».

Le président de la république a également évoqué les dépenses consacrées à un diner organisé par quelques membres du gouvernement, qui a couté selon lui plus de 2500 dinars.

« Chose qui n’est pas acceptable, alors qu’il existe des citoyens qui arrivent à peine à assurer un repas par jour à leurs familles. Les responsables qui ont profité de l’Etat pour accéder à des avantages, alors que le peuple a faim, prétendent qu’ils veulent réaliser les objectifs de la révolution, de justice entre les citoyens, alors qu’en réalité ils ne font que profiter de leurs prérogatives », martèle-t-il lors de cette rencontre.

