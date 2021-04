« La situation épidémique est dangereuse » (Dr. Jalila Ben Khelil)

Dr. Jalila Ben Khelil, membre du comité scientifique de lutte contre le Covid-19, a indiqué ce vendredi 16 avril 2021, dans une déclaration à l’agence Tap que la réunion tenue hier par le comité avait permis de passer en revue les principaux indicateurs de la situation épidémique en Tunisie, jugée « dangereuse », selon elle.

Dr. Jalila Ben Khelil a déclaré que la comité était en train d’étudier les séquelles au plus long terme de la pandémie pouvant durer des semaines, voire des mois après la contamination. Et d’ajouter qu’il se basera sur les publications et les articles scientifiques pour étudier et diagnostiquer ces séquelles.

D’autre part, elle a attiré l’attention sur l’accélération du rythme des contaminations et des décès ces derniers jours. En effet, elle a assuré que plusieurs régions connaitront un taux d’incidence très élevé tenant compte de la hausse importante des contaminations et de l’apparition du variant britannique.

Gnetnews