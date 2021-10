L’ambassade de France en Tunisie actualise les conditions d’entrée au territoire tunisien

L’ambassade de France en Tunisie a annoncé ce samedi 16 octobre 2021 qu’il est vivement recommandé aux voyageurs français se rendant en Tunisie d’achever leur schéma vaccinal contre le Covid-19, et cela avant leur départ.

D’après la même source, tous les voyageurs se rendant en Tunisie doivent remplir avant l’embarquement les informations obligatoires demandées sur le site https://app.e7mi.tn/travelers/add, puis imprimer et signer les documents générés par l’application qui seront remis aux services sanitaires tunisiens à l’arrivée.

Il est recommandé d’indiquer un numéro de téléphone tunisien (par exemple celui de la personne qui vous héberge ou de l’hôtel) pour valider la production de ces documents. Des tests antigéniques aléatoires seront réalisés à l’arrivée, les personnes positives devront appliquer la quarantaine obligatoire.

Les voyageurs non vaccinés ou présentant un schéma vaccinal incomplet ou n’ayant reçu qu’une seule dose de vaccin (pour les vaccins à deux injections) entrant en Tunisie doivent :

Présenter un test PCR négatif à la Covid-19, réalisé moins de 72 heures avant le premier embarquement. Sont exemptés de test PCR les voyageurs présentant la preuve d’un schéma vaccinal complet, plus de 14 jours avant l’embarquement, et les enfants de moins de 12 ans ;

Attention : seuls les tests PCR (avec QR code) sont reconnus par les autorités sanitaires tunisiennes. Les voyageurs munis de tests antigéniques ne peuvent se voir garantir l’accès au territoire tunisien.

Se soumettre à un confinement obligatoire de 7 jours à partir de leur arrivée en Tunisie, à leurs frais, dans l’un des centres de confinements définis par les autorités tunisiennes (liste sur cette page) et présenter à l’embarquement la preuve de réservation et de paiement ( « voucher »), qui doit inclure : les frais de transfert depuis l’aéroport, les frais d’hébergement pendant dix jours et les frais du test PCR à réaliser dans les dernières 24 heures du confinement obligatoire ;

Réaliser un test PCR au cours des dernières 24h du confinement obligatoire, à leurs frais (tarif indicatif : entre 170 et 209 dinars tunisiens, soit entre 57 et 70 euros). Si le résultat du test PCR est négatif, les voyageurs pourront sortir de confinement tout en s’engageant à respecter les mesures sanitaires préventives. Si le test est positif, le voyageur concerné sera transféré dans un centre d’isolement sanitaire pour les cas positifs.

Elle a ainsi ajouté que les mineurs (moins de 18 ans) voyageant seuls et les mineurs accompagnant des personnes vaccinées contre le Covid-19 sont exemptés de confinement obligatoire

Les personnes qui arrivent en Tunisie pour des soins médicaux sont soumises au protocole mis en place pour le tourisme médical et doivent avoir une autorisation des services concernés auprès du ministère de la Santé. Ils sont informés par la structure qui les accueille des démarches à entreprendre et sont suivis par un responsable qui doit les accompagner tout au long de leur prise en charge.

Les passagers des vols charters ou ceux qui ont souscrit un voyage organisé ( « Inclusive Tour/Voyage à Forfait ») doivent respecter les mesures spécifiques suivantes :

Présentation, à l’arrivée, du résultat d’un test PCR négatif (avec QR code) réalisé au maximum 72 heures avant l’embarquement; engagement de rester en groupes «cohorting» et de respecter strictement le protocole sanitaire tunisien dès l’arrivée en Tunisie, en passant par le transport touristique, l’hébergement et le déplacement, à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements d’hébergement touristique.

Communiqué