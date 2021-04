Les grandes surfaces rivalisent en offres alléchantes et promotions pour attirer les consommateurs (Reportage)

Malgré la baisse du pouvoir d’achat des Tunisiens, les crises économique et sanitaire, le mois de Ramadan reste un point fort incontournable pour les professionnels de l’agroalimentaire. Selon l’Institut National de la Consommation (INC), le taux de consommation chez les ménages tunisiens augmente de 34% durant cette période.

Le Ramadan, ce mois sacré de la piété et du partage, durant lequel les musulmans s’abstiennent de manger et de boire entre l’aube et le coucher de soleil, est aussi le mois de la surconsommation.

Pendant que les repas de famille se multiplient, et les gourmandises s’invitent sur les tables, les industries alimentaires en profitent pour augmenter leurs chiffres d’affaire, en cassant les prix de certains produits très sollicités par les Tunisiens. L’objectif étant de les inciter à la consommation, et les exposer à des tentations d’achat, parfois, irrésistibles …

Dans un hypermarché situé à la Marsa, un des leaders de la grande distribution en Tunisie, tout un rayon dédié aux essentiels de la cuisine tunisienne, a été installé à l’entrée du magasin. Les mères de familles prises par la fièvre acheteuse, peuvent y trouver facilement leur bonheur, et faire de bonnes affaires.

Les familles nombreuses sont aussi la cible des promotions affichées dans ces rayons consacrés aux prix bradés, où on trouve des bidons d’huile de friture à des tarifs plutôt intéressants, des lots de boites de thon, des plateaux d’œufs, des crèmes dessert (Zgougou ou encore Bouza en boite), fromages, des paquets de feuilles de brik, Harissa, des boites de tomates concentrées…

De l’autre côté de cet immense couloir spécial ramadan, des appareils de cuisine et électroménager affichant des promotions alléchantes envahissent l’entrée…

Des machines à préparer le pain y sont exposées, des blindeurs pour préparer les soupes par moulinage des légumes, des robots pâtissiers, des bouilloires, des presses agrumes, et des hachoirs de plusieurs marques…Dans cet hypermarché, même les promotions consacrées à l’Aid El Fitr, sont anticipées…

Dans un autre magasin concurrent, le même concept a été adopté. Les jouets des enfants ainsi que les vêtements de l’Aïd sont mis en exergue dans les rayons. Quant aux promotions de cet hypermarché, elles concernent la quasi-totalité des produits alimentaires basiques, outre les produits de nettoyage, réclamés massivement notamment lors de cette troisième vague du Coronavirus, nous a dévoilé un chef de rayon.

« Malgré leur insouciance apparente, les Tunisiens sont toujours inquiets pour leurs proches et familles, de peur de contracter le virus », nous confie-t-il.

En l’interrogeant sur les tendances d’achat des consommateurs tunisiens durant le mois saint, il répond que les mères de famille s’intéressent généralement aux essentiels de la cuisine et de la maison, comme les légumes, les fruits, le choix de la viande et des poissons. Elles vont jeter aussi un œil sur la vaisselle, les présentoirs, les boites de conservation, histoire de repérer ce qui manque à leur table, et de comparer les prix…

Les hommes se dirigent, quant à eux, généralement vers les zones des petits caprices alimentaires, comme les variantes, les fromages, les pains complets tout juste sortis du four, et les rayons de petits gâteaux, desserts et cafés, souligne-t-il.

Emna Bhira