Non-lieu pour l’ex député Badreddine Gammoudi

Le député du mouvement Echaâb et président de la Commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Badreddine Gammoudi, a annoncé vendredi 20 mai 2022, avoir bénéficié d’un non-lieu, dans une affaire de « diffamation et d’atteinte à l’image d’une entreprise ».

Rappelons que, le député faisait l’objet d’une plainte déposée par une entreprise spécialisée dans le recyclage des huiles usagées. Les poursuites ont été engagées contre lui après avoir adressé dans le cadre de sa mission au sein de la Commission de lutte contre la corruption, une correspondance au ministère du Commerce s’interrogeant sur des suspicions de détournement de quantités d’huile d’olive par ladite entreprise.

Gnetnews