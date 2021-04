BIO-EXPO: Plus de 100 exposants seront au rendez-vous, du 1er au 03 avril au siÃ¨ge de lâ€™UTICA

BIO-EXPO: Plus de 100 exposants seront au rendez-vous, du 1er au 03 avril au siège de l’UTICA

Plus de 100 exposants de tous les gouvernorats de la Tunisie sont venus proposer leurs produits 100% tunisiens à la 11ème édition du Salon International de l’Agriculture Biologique et de l’Agroalimentaire, qui se déroule du 1er au 3 avril 2021 à la salle d’exposition de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Ce salon propose des produits cosmétiques et alimentaires 100% naturels issus de l’agriculture biologique, élaborés par les professionnels de la filière BIO en Tunisie, allant des agriculteurs, aux transformateurs, industriels, artisans et distributeurs.

D’après Lamia Oueslati, la directrice générale de la société « International Fairs & Exhibitions », la foire dispose de deux pavillons principaux, le premier dédié aux produits Bio certifiés, et le deuxième consacré à l’agriculture conventionnelle.

Au programme, des visites virtuelles guidées pour les élèves, visant à leur faire découvrir l’importance de consommer Bio et de manger sain, nous a indiqué l’organisatrice de l’évènement.

Les visioconférences porteront sur des thématiques telles que les certifications BIO, les perspectives du commerce équitable en Tunisie, le compostage, les règles du recyclage et bien d’autres sujets en rapport avec un mode de développement et de vie durable.

Ces thématiques seront débattues en présence d’ingénieurs du centre technique de l’agriculture biologiques, (CTAB), des docteurs en Chimie, et de jeunes entrepreneurs actifs dans le secteur du BIO, des composantes de la société civile, dont de nombreuses associations et fédérations qui se joindront aux débats et partageront leurs visions, à l’instar de CLEAN UP ou la FTADD (Fédération Tourisme Authentique « Destination Dahar »).

Ces conférences seront diffusées sur Facebook ; sur les pages de l’événement.

Une bonne occasion pour les préparatifs du mois saint

En effet, à l’approche du mois de ramadan, cette exposition serait un bon plan pour les Tunisiens, pour faire le plein d’aliments traditionnels inhérents à la rupture du jeune, comme les dattes, la « Bessissa », le sorgho… ce sera également une bonne occasion pour se procurer d’autres ingrédients essentiels à nos recettes culinaires tels que l’huile d’olive, les miels pures, et les eaux florales….Par la même occasion, les adeptes du Bio, auront l’opportunité de se régaler des légumes et fruits, cultivés avec zéro pesticides, et produits chimiques…

Enfin, grâce à ce salon, les visiteurs, auront accès aux meilleurs des produits et récoltes de plus de 100 exposants, qui partageront également avec eux, leurs expériences, conseils et recommandations pour adopter un mode de vie plus « Green ».

Devenu un rendez-vous de référence pour les consommateurs éco-responsables et défenseurs du Développement Durable, le BIO-EXPO sera également une occasion pour se projeter vers l’avenir d’un secteur fort prometteur en dépit du contexte exceptionnel actuel. Le BIO EXPO se veut donc porteur de message que l’alternative écologique existe et que les mentalités doivent évoluer en conséquence, pour penser l’après-crise du coronavirus.

Emna Bhira