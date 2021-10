Tunisair annonce la reprise des vols entre Tunis et le Caire

La compagnie aérienne Tunisair a annoncé la reprise des vols Tunis-le Caire, et cela à partir du samedi 02 novembre 2021, à raison de deux vols par semaine, les mardis et samedis.

Les horaires du vol seront comme suit :

Le mardi TU 813, départ à 15H30 (heure locale tunisienne), arrivée au Caire à 19H30. Le vol de retour TU 814, quittera Le Caire à 20H30 (heure égyptienne) et atterrira à Tunis à 22H45 (heure tunisienne).

Le samedi TU 813, départ à 7H05 (heure locale tunisienne), arrivée au Caire à 11H05.Le vol de retour TU 814, quittera Le Caire à 12H05 (heure égyptienne) et atterrira à Tunis à 14H20 (heure tunisienne).

Tunisair a précisé qu’un un test PCR négatif dont la date de résultat n’excède pas les 72 heures avec QR Code est obligatoire pour tous les passagers de 6 ans et plus non vaccinés.

Une attestation de vaccination avec QR Code est également obligatoire pour tous les passagers vaccinés depuis au moins 14 jours.

Gnetnews