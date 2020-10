Tunisie : Couvre feu Ã  Zaghouan et El Fahs

Tunisie : Couvre feu à Zaghouan et El Fahs

Le gouvernorat de Zaghouan a décidé d’instaurer à partir de ce samedi 10 octobre, un couvre feu de 15 jours et ce, suite à la propagation de l’épidémie du coronavirus dans la région.

Classées zones rouges par le ministère de la santé les délégations de Zaghouan et d’El Fahs sont concernées par ce couvre-feu qui entrera en vigueur aujourd’hui de 21h à 5h du matin.

Parmi les décisions du gouvernorat, le port obligatoire du masque aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des espaces publics, l’interdiction des rassemblements et des consommations dans les cafés et les restaurants, la fermeture des hammams et des souks ainsi que la suppression de la prière du vendredi dans les deux délégations.

Gnetnews