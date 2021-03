L’université de Sfax classée deuxième en Tunisie et 686ème dans le monde!

Dans un nouveau classement, l’Université de Sfax a réussi à décrocher la seconde place à l’échelle nationale, après l’Université de Tunis. Elle est classée aussi 686ème sur le plan internationale.

C’est ce qu’a déclaré le doyen de l’Université Abdelwahed Mokni, qui s’est exprimé sur les ondes de Mosaïque FM ce samedi 06 mars 2021. « Cette classification est basée sur des standards très stricts portant notamment sur le niveau de la recherche et les articles scientifiques, et son engagement dans la coopération internationale universitaire et estudiantine », a-t-il ajouté.

Gnetnews