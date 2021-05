Tunisie-Tunisair: Avis aux passagers à destination de l’Allemagne

Dans un communiqué publié hier sur sa page officielle, la compagnie aérienne Tunisair a indiqué que tout voyageur se rendant en Allemagne devra présenter un test PCR au plus tard 72 heures avant l’embarquement ou un test antigène au plus tard 48h avant l’entrée en Allemagne.

Selon la même source, le voyageur doit également se soumettre à une quarantaine de 10 jours à son domicile. Cette quarantaine peut être réduite à 5 jours sur présentation d’un second test PCR négatif réalisé en Allemagne au plus tôt 5 jours après l’entrée sur le territoire allemand.

Le voyageur doit ainsi fournir une attestation de vaccination complète ( le dernier vaccin doit avoir été́ administré depuis plus de 14 jours) ou de rétablissement d’une contamination du sars-cov-2 avant le départ ( un test positif au covid de moins de 6 mois et de plus de 28 jours ).

Tunisair a, par ailleurs, rappelé que tout voyageur doit informer les autorités sanitaires locales de son entrée sur le territoire allemand sur le site suivant : https://www.einreiseanmeldung.de

Gnetnews