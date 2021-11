Tunisie – Communiqué Saïed/ Blinken : « Une atteinte à l’autorité et l’image de l’Etat »

Le mouvement al-Irada dénonce ce lundi 22 novembre « une atteinte criante à l’autorité de l’Etat tunisien, ainsi qu’à sa réputation et son image auprès des partenaires internationaux, et à la souveraineté de la décision nationale », face à la teneur de la communication téléphonique entre le président Kaïs Saïed, et le chef du département d’Etat, Antony Blinken, telle que rapportée par un communiqué de la présidence.

Il pointe une crise de ce qu’il qualifie « le pouvoir du putsch », chose qui l’a « obligé à présenter des justifications oiseuses suscitant la moquerie ».

Le communiqué a comporté « un reniement de la suspension de la constitution, ainsi que des travaux de l’Assemblée, dans une tentative de faire croire à la partie américaine, que la situation en place est constitutionnelle et légale, alors que le décret présidentiel n’o 117, du 22 septembre 2021, a prévu clairement la suspension de la constitution et du parlement et l’accaparement des pouvoirs par le président de la république », souligne le parti de Moncef Marzouki.

Harak Tounes al-Irada attire l’attention des forces vives et du commun des Tunisiens que « la situation de l’Etat s’enlise jour après jour, et que de telles justifications stériles n’avanceront à rien, et ne sauront travestir la réalité de la déviation du processus démocratique, les restrictions sur les libertés, l’ingérence dans le pouvoir judiciaire, et la mainmise sur les pouvoirs législatif et exécutif ». Chose ayant impacté la place de la Tunisie entre les nations, a causé plus d’isolement international, et d’effondrement économique, et a porté atteinte à l’intérêt national et aux intérêts du peuple, conclut-il.

