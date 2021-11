Tunisie : Antony Blinken Ã  KaÃ¯s SaÃ¯ed : Le calendrier des rÃ©formes prÃ©alable au soutien des Ã‰tats-Unis

Tunisie : Antony Blinken à Kaïs Saïed : Le calendrier des réformes préalable au soutien des États-Unis

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu ce week-end, avec le chef du département d’Etat américain, Antony Blinken.

L’échange a porté sur plusieurs thèmes, dont « les relations tuniso-américaines ancrées dans l’histoire, et les moyens de les développer davantage, dans le cadre de la situation prévalant dans le monde et en Tunisie », indique un communiqué de la présidence paru dimanche.

« Cette discussion était une occasion où le chef de l’Etat a expliqué les raisons ayant motivé le recours à l’article 80 de la Constitution », invoquant « la transformation de l’Assemblée en arène de combat, où le sang a coulé, et les travaux ont été bloqués, à plusieurs occasions, du fait de la violence physique et verbale ».

« La corruption a gagné l’Etat et l’Assemblée parlementaire, avec la levée de l’immunité sur les membres du parlement, certains ont été poursuivis en justice, dont ceux qui étaient condamnés en 2018, outre de nombreuses affaires qui n’ont absolument, rien à voir avec les libertés et les droits », a affirma Saïed, citant pour preuves « les manifestations et les contestations organisées de temps à autre, en toute liberté, tant qu’il n’y a pas atteinte aux personnes et biens ».

« De nombreuses informations erronées publiées à l’étranger sont infondées, et n’ont rien avoir avec la réalité », a-t-il ajouté, déplorant « le recours à des sociétés dont la source de financement est suspecte pour porter atteinte à la Tunisie ».

« La vérité est toute autre, la constitution n’a pas été suspendue, mais les membres de l’Assemblée ont été gelés, jusqu’à ce que ce péril étouffant le pays disparaisse », a indiqué Kaïs Saïed.

Il a été convenu, lors de cette conversation, de préparer les prochaines étapes, avec une volonté de passer de cette situation exceptionnelle, à une situation normale, selon la même source.

Antony Blinken a affirmé « le souhait des Etats-Unis que ces réformes trouvent la voie de la concrétisation dans les plus brefs délais », évoquant la poursuite du soutien américain à la Tunisie, et sa propension à l’appuyer auprès des pays et organisations internationales, une fois le calendrier des réformes arrêté, rapporte la présidence.

Le chef de l’Etat estimé que « la situation économique et sociale est le principal problème, dont la provocation des crises et la propagation des mensonges n’ont fait que compliquer, outre la corruption et le pillage des ressources de l’Etat par ceux qui prétendent qu’ils sont des victimes, alors qu’ils sont responsables de la dégradation de la situation dans le pays et les institutions », c’est ce envers quoi « les partenaires de la Tunisie devront être compréhensifs ».

Kaïs Saïed a fait porter, en prélude, au secrétaire d’Etat US, ses vœux de prompt rétablissement au président américain suite au malaise qu’il a eu ces derniers jours.

