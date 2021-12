Mevlut Cavusoglu : « La Turquie soutient toutes les mesures décidées par le président Kaïs Saïed »

Le ministre des Affaires étrangères, Othmane Jerandi a rencontré, ce vendredi 17 décembre 2021, son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu, en marge de sa participation à la réunion ministérielle préparatoire du 3ème Sommet Afrique-Turquie.

La rencontre a été l’occasion pour le ministre turc d’affirmer le soutien de son pays à toutes les mesures prises par le président de la République « pour préserver la stabilité et la sécurité de la Tunisie et consolider son processus démocratique », se félicitant du calendrier politique récemment annoncé pour la prochaine étape.

Il a également affirmé le soutien de la Turquie à la Tunisie tenant compte des défis internationaux qui se présentent, notant que le respect dont jouit la Tunisie auprès des partenaires internationaux est un acquis qui l’aidera à surmonter cette période délicate

Ce 3e Sommet Afrique-Turquie qui se tiendra samedi 18 décembre, se penchera sur les moyens d’impulser le partenariat entre l’Afrique et la Turquie aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Ses travaux devraient aboutir à l’adoption d’une déclaration finale et d’un programme d’action conjoint pour la période 2022-2026 dans les domaines de la paix, la sécurité, la justice, le commerce, l’investissement, l’industrie, l’éducation, la technologie, le renforcement des capacités des jeunes et des femmes ainsi que le développement des infrastructures, de l’agriculture et des systèmes de santé.

Gnetnews