Youssef Chahed répond aux révélations de l’ancien président Mohamed Ennaceur

L’ancien chef du gouvernement et président du parti Tahya Tounes a réagi, ce lundi 29 mars 2021, suite à la polémique suscitée par un passage de l’ouvrage « Deux Républiques, une Tunisie », publié par l’ancien président par intérim Mohamed Ennaceur.

Dans un statut publié sur sa page Facebook, Chahed a assuré qu’il a gardé trop longtemps le silence, mais cette fois-ci pour répondre à de telles calomnies, il fera recours à la justice.

« Je suis rentré hier du sommet mondial WION sur le » jeu de pouvoir dans un monde post-pandémique » pour trouver que »la machine des mensonges et de la diffamation » a été réactivé, par des personnes habituées à déformer la réalité, profiter des crises, et déshonorer les gens. J’ai longtemps gardé le silence, mais à ces gens-là je dis : l’ère des putschs est dépassé. Cette fois-ci, notre réponse se fera à travers la justice, ainsi que la vérité sera bientôt dévoilée », indique-t-il dans un post Facebook.

Rappelons que la polémique s’est déclenchée à cause d’un passage de l’ouvrage de Mohamed Ennaceur, dans lequel l’auteur a expliqué que les députés d’Ennahdha et de Tahya Tounes voulaient provoquer une plénière extraordinaire en vue de constater la vacance du pouvoir et le remplacement du feu président de la République Beji Caid Sebsi par le chef du gouvernement de l’époque, Youssef Chahed. Les membres du parti Tahya Tounes ont vivement contesté ce passage.

Ainsi que, le député Ennahdha, Samir Dilou, est également revenu sur les révélations parues dans les mémoires de l’ancien président de la République et ancien président de l’ARP, Mohamed Ennaceur, disant qu’il n’aurait pas dû publier des « hypothèses » sur un sujet aussi délicat, qui implique de graves accusations.

Gnetnews