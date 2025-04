Ã€ BÃ©ja, la ministre de la Famille inspecte lâ€™Ã©tat dâ€™avancement des projets sociaux et Ã©ducatifs

À Béja, la ministre de la Famille inspecte l’état d’avancement des projets sociaux et éducatifs

Dans le cadre du renforcement du rôle social de l’État et de l’accélération de la réalisation des projets publics, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, Asma Jabri, a effectué lundi 28 avril 2025 une visite de travail dans le gouvernorat de Béja.

Accompagnée du gouverneur Ahmed Ben Kharrat, la ministre a inspecté plusieurs établissements relevant de son ministère et évalué l’avancement de divers projets sociaux et éducatifs. Parmi les principales étapes de cette visite figurent :

-Le complexe de l’enfance de Amdoun, construit depuis 2020 dans le cadre du programme de développement intégré, mais jamais ouvert en raison de défaillances structurelles. La ministre a constaté l’état de dégradation du bâtiment et a ordonné des travaux de réhabilitation urgents, conformément aux recommandations du rapport technique.

-Le club pour enfants de Amdoun, qui accueille 70 enfants quotidiennement, sera également réaménagé pour améliorer la qualité de ses prestations éducatives et sociales.

-À Téboursouk, la ministre a visité un nouveau jardin d’enfants publique dont l’ouverture est imminente. Elle a appelé à accélérer son équipement pour accueillir les enfants dans les plus brefs délais.

-Le gouvernorat de Béja bénéficie au total de quatre jardins d’enfants publics : deux déjà réalisées (Téboursouk et Maâgoula), deux en projet (Oued Zarga et Goubellat).

-À Téboursouk toujours, un autre club pour enfants a été inspecté, avec un appel à renforcer ses activités pour mieux servir la jeunesse locale.

-La ministre s’est rendue ensuite au centre de soins pour personnes âgées de Béja, actuellement fermé pour rénovation. Elle a exigé l’achèvement rapide des travaux afin de pouvoir rouvrir cet espace d’accueil pour les personnes âgées sans soutien familial. Le chantier de réhabilitation de l’ancien bâtiment du centre est également en phase finale.

-Au centre intégré de la jeunesse et de l’enfance de Béja, qui héberge 30 enfants et en encadre plus de 60 autres dans divers programmes d’accompagnement familial, la ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer les procédures pour sa réhabilitation.

Enfin, elle a visité le site du futur jardin d’enfants municipal de Béja, récemment transféré à son ministère, en vue de son aménagement prochain.

Au terme de sa visite, Asma Jabri a souligné l’importance du travail participatif pour prévenir les comportements à risque, promouvoir l’intégration économique et sociale des femmes et améliorer les services destinés aux personnes âgées dans la région.

Gnetnews