Abbas annonce que l’autorité palestinienne est prête à prendre ses responsabilités à Gaza

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré ce vendredi 10 novembre, que l’autorité palestinienne est prête à prendre ses responsabilités dans la bande de Gaza, dans le cadre d’une solution politique globale.

« Nous affirmons que la bande de Gaza est une partie intégrante de l’Etat palestinien, est nous allons assumer notre responsabilité intégrale dans le cadre d’une solution politique globale, en Cisjordanie, al-Quds Est ainsi que dans la bande de Gaza ».

Abbas a ajouté que la sécurité et la paix dans notre région seront réalisées avec la fin de l’occupation israélienne du territoire de l’Etat de la Palestine, ayant pour capitale al-Quds Est sur les frontières de 1967, appelant à tenir une conférence internationale pour la paix, à même de présenter des garanties internationales et un échéancier applicable.

« Les solutions militaires et sécuritaires ne ramèneront la sécurité et la paix à personne, et nous n’accepterons pas la réoccupation de la bande de Gaza, ou le fait de lui enlever une quelconque parcelle, sous quelque forme que ce soit », a-t-il souligné.

Abou Mazen a réitéré l’appel à l’arrêt immédiat de l’offensive contre le peuple palestinien, et « à activer l’acheminement des aides humanitaires et les équipements médicaux, ainsi que la nourriture, l’électricité et le carburant ».

Il a, par ailleurs, rejeté la déportation des Palestiniens en dehors de Gaza, la Cisjordanie, ou al-Quds, « nous n’accepterons pas que la Nekba de 1948, ou l’exode de 1967 se reproduisent », a-t-il asséné.

« Le martyr Yasser Arafat nous a laissé un héritage et des constantes dont on ne déviera pas, l’attachement à la terre, le non-renoncement aux droits nationaux, sous l’égide l’organisation de la libération de la Palestine, le seul représentant légal, ainsi que notre décision indépendante, représentent le fondement sur lequel, l’Etat palestinien indépendant ayant pour capitale al-Quds el-Sherif sera instauré », a-t-il affirmé.

Gnetnews