Palestine : Psalmodies chrÃ©tiennes en mÃ©moire de ShÃ©rine Abu Akleh, assassinÃ©e Ã  l’Ã¢ge de 51 ans

Palestine : Psalmodies chrétiennes en mémoire de Shérine Abu Akleh, assassinée à l’âge de 51 ans

Le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a fait assumer ce jeudi 12 Mai, « la totale responsabilité de l’assassinat de la journaliste palestinienne et correspondante de la chaîne al-Jazeera, Sherine Abu Akleh, aux forces d’occupation israélienne ».

Lors d’une cérémonie funéraire imposante à la Moqataâ de Ramallah, siège de l’autorité palestinienne, au milieu d’une importante présence populaire, de journalistes et de consuls du monde entier, d’organisations internationales, d’hommes de religion chrétiens et musulmans et autres, Abou Mazen a dit rejeter « toute enquête conjointe avec les autorités israéliennes », affirmant « ne pas leur faire confiance, ce sont elles qui ont commis ce crime ».

Abbas a affirmé, dans une allocution retransmise en direct par al-Jazeera, que « ce crime ne peut rester sans punition », s’engageant « à poursuivre les criminels et les responsables de son meurtre devant la Cour Pénale internationale (CPI) ».

Il a rendu hommage à la défunte (51 ans), « symbole de la femme palestinienne », lui décernant, à titre posthume, l’insigne de l’étoile d’al-Quds.

La dépouille de la défunte a été transférée ce matin du siège de l’hôpital de Ramallah où une psalmodie chrétienne a été effectuée en sa mémoire.

Le cortège funèbre se dirigera actuellement vers al-quds, il s’est arrêté au siège du Croissant rouge palestinien ou un hommage lui est rendu.

Selon al-Jazeera, Shérine Abu Akleh sera inhumée demain vendredi au carré familial dans sa ville natale, al-Quds, une messe (requiem) devra être auparavant célébrée en sa mémoire à l’église catholique.

Sherine Abu Akleh a été abattue hier lâchement et de sang froid par l’armée israélienne, alors qu’elle couvrait l’incursion israélienne dans le camp de Jénine.

Sa disparition a suscité un grand choc dans le monde arabo-musulman et au-delà où les hommages affluent en sa mémoire. Des initiatives se succèdent pour immortaliser son souvenir à travers des organisations et des entités portant son nom.

Paix à son âme.

Gnetnews