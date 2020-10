Abbes : « Le CA a falsifié des documents et je lui ai évité un gros scandale »

L’avocat, Ali Abbes, a déclaré, sur les ondes d’IFM, qu’il détient les preuves que le Club Africain a falsifié des documents à plusieurs reprises et qu’avec un autre avocat, il aurait été au coeur d’un gros scandale : « J’ai eu un accrochage avec Slim Riahi lorsque je gérais les dossiers de Nater et Mikari. Nous étions en réunion et il m’a clairement demandé de travailler pour le Club Africain. Je lui ai fait savoir qu’il était impliqué avec un autre responsable dans une affaire de falsification de contrats et que j’étais capable de porter plainte. Ensuite, il y a eu l’affaire Krol qui aurait pu être pliée s’il avait accepté de lui verser 99 mille euros »

Critiqué pour avoir pris en charge les dossiers des joueurs et entraîneurs qui ont porté plainte contre le CA, Abbes a précisé que s’il le voulait, il aurait causé beaucoup de problèmes aux « Rouges et Blancs » : « Ils prétendent que j’ai un problème avec le club de Bab Jedid ? Ils peuvent dire ce qu’ils veulent mais j’ai les preuves qu’ils ont falsifié plein de documents. J’ai évité au CA un énorme scandale et avec un autre avocat, les choses auraient pu être compliquées ».