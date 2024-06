Abdellatif Mekki, candidat officiel à la présidentielle pour le Parti « Amal wa Injaz »

Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi, le parti « Amal wa Injaz » (Travail et Réalisation) a officiellement annoncé la candidature de son secrétaire général, Abdellatif Mekki, à la prochaine élection présidentielle.

Mekki a souligné l’importance de garantir que les prochaines élections remplissent toutes les conditions nécessaires pour que le peuple puisse être l’arbitre entre les différentes visions politiques. Il a appelé à l’annulation du décret-loi N° 54, à l’arrêt des procès politiques et à la libération des homme politiques emprisonnés.

Il a précisé que sa candidature pourrait être retirée si les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour permettre au peuple de s’exprimer librement, indiquant que cette candidature sert également de pression pour annoncer une date précise pour l’élection présidentielle.

Concernant son programme électoral, Mekki a mis l’accent sur le développement équitable entre toutes les régions, l’élaboration d’un pacte national de développement, la modernisation des transports et de la santé, l’élimination des files d’attente, la numérisation, ainsi que la réforme des systèmes éducatif et culturel. Il a également insisté sur l’importance d’investir dans l’élite et de tirer parti des compétences disponibles.

