Abdelwahab Bouhdiba n’est plus

Le professeur Abdelwahab Bouhdiba est décédé ce jeudi 17 décembre à l’âge de 88 ans. Il fût l’un des pionniers de la sociologie en Tunisie et auteur de plusieurs ouvrages dont sa célèbre thèse intitulée « Islam et sexualité ».

Spécialiste de la civilisation islamique, il plaidait pour un Islam repensé dans le monde contemporain.

Il a longtemps dirigé le Centre des études économiques et sociales (Ceres) et il a également a également présidé l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït al-Hikma » entre 1995 et 2011.

Que Dieu l’accueille dans son infinie Miséricorde.

Gnetnews